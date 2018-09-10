ألقي القبض على شخص بعد أن خرق شروط الأمن في مطار سانت إكزوبيري بمدينة ليون الفرنسية بعد أن كان يقود سيارة بيضاء على الطريق السريع باتجاه المطار وحاول اختراق الحواجز الأمنية هناك. وبدأت الشرطة عملية ملاحقة أمنية حينما بدأ المذكور باختراق تلك الحواجز في إحدى محطات المطار بحسحب الشرطة التي أكدت الخبر.
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إلقاء القبض على شخص في مطار ليون الفرنسية بعد أن دخل مدرج المطار وهو يقود سيارة
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إلقاء القبض على شخص في مطار ليون الفرنسية بعد أن دخل مدرج المطار وهو يقود سيارة
وانتهت عملية الملاحقة بإلقاء القبض على المشتبه به الذي لم يكشف عن اسمه. وكانت إذاعة لوكسمبورغ قد أفادت بحدوث إطلاق نار من قبل الشرطة.
وقد تم تحويل عدة رحلات جوية إلى مدينة مرسيليا بدل ليون بعد الحادثة كما أكد المطار تعليق الرحلات حتى إشعار آخر. ومن بينها طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت قادمة إلى ليون قبل أن تحويلها إلى مرسيليا.