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مولدوفا

شاهد: رئيس جمهورية مولدوفا ينجو من "شاحنة طائشة"

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شاهد: رئيس جمهورية مولدوفا ينجو من "شاحنة طائشة"

شاهد: رئيس جمهورية مولدوفا ينجو من "شاحنة طائشة"
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أكد المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية مولدوفا أن رئيس البلاد إيجور دودون تعرض لحادث سيارة أمس الأحد مضيفاً أن لا أضرار خطيرة لحقت بالرئيس جراء الحادثة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي كارمينا لوبي "كان هناك حادث سير وشكرا للرب.. الجميع بخير".

وقال أناتيلي جوليا رئيس جهاز الأمن في مولدوفا إن حالة دودون مطمئنة مضيفا أنه أصيب فقط بخدوش وكدمات. وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية في مولدوفا قولها إنه تم نقل دودون للمستشفى بعد اصطدام سيارته بشاحنة.

ونشر رئيس الجمهورية دودون رسالة باللغة الروسية على حسابه الرسمي على تويتر، توجه فيها بالشكر إلى كل الذين سألوا عنه بعد الحادثة وأرسلوا له رسائل، مؤكداً أنه وعائلته بخير ومطالباً الجميع بتوخي الحذر.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع جهاز الحراسة والحماية الرسمي المولدوفي على فيسبوك تصادم سيارة مع شاحنة سارت في الجانب الخطأ من الطريق.

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