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البيت الأبيض: نحن بصدد إجراء مناقشات حول لقاء ثان بين ترامب وكيم جونغ أون

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البيت الأبيض: نحن بصدد إجراء مناقشات حول لقاء ثان بين ترامب وكيم جونغ أون

البيت الأبيض: نحن بصدد إجراء مناقشات حول لقاء ثان بين ترامب وكيم جونغ أون
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