شاطئ مخصص "للسيدات فقط" في لبنان

في لبنان، يستقبل شاطئ "Bellevue" السيدات فقط، ليكون بذلك موجهاً للنساء المحافظات اللواتي لا يتمكنّ من السباحة أو ارتداء الملابس بحرية في الشواطئ المختلطة.
ويتميز لبنان بتعدد الأديان والطوائف، حيث يحتضن البلد 18 طائفة دينية معترف بها، ويميل ليكون أكثر ليبرالية من الناحية الاجتماعية مقارنة بباقي الدول العربية.
ويتوجه شاطئ السيدات بشكل أساسي للنساء المسلمات المتدينات اللواتي يعتقدن بأن كشف الجسد أمام رجل غريب أمر غير مشروع دينياً أو غير مقبول اجتماعياً في البيئة التي ينتمين إليها.
ومع ذلك لا تفرض قوانين الشاطئ نمطاً معيناً من ملابس السباحة، فرغم عدم وجود رجال في المنطقة المخصصة للسباحة، تفضل بعض السيدات عدم ارتداء البكيني وارتداء شي آخر يغطي الجسد أكثر.
واحتراماً لخصوصية الشاطئ، يُحظر استخدام الكاميرات والتقاط الصور، كما أن العاملين في الاستقبال ودورات المياه وجميع الخدمات الأخرى هم من النساء فقط، باستثناء رجل واحد يتأكد من التذاكر عند باب الدخول.
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في لبنان حيث يتقاسم الناس من الطوائف المختلفة الأعمال والجامعات والقطاعات المختلفة، تتميز بعض الأحياء بارتفاع نسبة السيدات المحجبات، ويبدو أن تخصيص شواطئ للسيدات جاء كردة فعل على هذه الخصوصية الاجتماعية.
ولبنان ليس البلد الوحيد الذي خرج بهذه الفكرة، فالعديد من البلدان في الشرق الأوسط كالبحرين والإمارات تخصص مسابح وشواطئ للنساء.