تقرير: تلوث الهواء يودي سنوياً بحياة نحو 400 ألف شخص في أوروبا

بات تلوث الهواء "الخطر البيئي الأكبر" على صحة الناس في أوروبا، والحكومات فشلت بالتعامل مع الأزمة بشكل ملائم، إلى حينه، بحسب تقرير نشرته "محكمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحسابات".

التقرير يشير إلى إن حدود تلوث الهواء في أوروبا "أضعف بكثير" من التوجيهات التي حددتها "منظمة الصحة العالمية"، وأن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تمتثل لها على أية حال.

"جودة الهواء لم تتحسن"

الهواء المسمم يودي بحياة ما يقدر بـ400 ألف شخص قبل وقتهم في أوروبا، كل عام، بالإضافة إلى تكاليف تتعلق بالصحة تصل إلى مئات مليارات اليوروهات، بحسب التقرير.