في أوج الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن والصين، بعد أقل من يومين على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الصينية تتجاوز قيمتها ال250 مليار دولار، بوينغ تعلن عن قرب التوصل إلى عقد صفقة خرافية مع العملاق الآسيوي.
صفقة خرافية بين بوينغ والصين: بكين تشتري 7690 طائرة بقيمة 1.2 تريلون دولار
صفقة خرافية بين بوينغ والصين: بكين تشتري 7690 طائرة بقيمة 1.2 تريلون دولار
فقد أعلنت أن شركة الطيران الصينية تشاينيز إيرلاينز هي بصدد شراء 7.690 طائرة بقيمة 1.2 تريليون دولار في العشرين سنة المقبلة بحسب في بيان لبوينغ اليوم الثلاثاء.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تقديرات عملاق الطيران الأمريكي للفترة الممتدة حتى سنة 2037 تجاوزت توقعاتها العام الماضي بأكثر من 6.2% حيث توقعت عقد صفقات مع بكين لشراء 7.240 طائرة بوينغ.
وأضافت الشركة أن الصين ستكون أيضا بحاجة لخدمات في مجال الطيران لأسطولها الجوي بقيمة تريليون ونصف دولار آخرين.
راندي تينسات نائب رئيس إدارة التسويق لدى شركة بوينغ عزا تزايد الطلب الصيني إلى اتساع حجم الطبقة الوسطى التي تضاعفت بنحو ثلاث مرات في العقد الأخير وهي مرشحة لأن تزيد بنحو مرتين في السنوات العشر المقبلة.