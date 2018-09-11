كلبة تنقذ رجلا متهماً بقضية تحرش

كلبة سوداء تدعى لوسي، كانت مفتاح لحل قضية تحرش، وإخراج المتهم فيها من السجن، في أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، كاد أن يقضي فيها معظم سنوات حياته خلف القضبان.

جوشوا هورنير، سباك اتُهم بالتحرش بفتاة، وفي المحاكمة، أكدت المدعية بأن هورنير هدد بقتل حيواناتها في حال توجهت إلى الشرطة لتخبرهم بما حدث، وقالت بأنها رأته يقتل كلبتها.