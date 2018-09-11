"مصري يفطر مع سعودية" يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة ومصر

ويعتبر هذا الموقف مخالفا للقوانين في المملكة، حيث تخصص أماكن في الشركات والمطاعم والمقاهي للعائلات لوحدهم، ويُفصل الشباب في مكان منعزل، حيث يجب أن تبقى السيدات في مكان بعيد عن العُزب.

ألقي القبض على رجل مصري في السعودية بعد أن انتشر مقطع فيديو على تويتر، يظهر فيه يتناول الإفطار مع سيدة. ويظهر في الفيديو رجل يتحدث اللهجة المصرية، يتناول وجبة الإفطار بجانب سيدة ترتدي النقاب، توقع كثيرون أن تكون سعودية.

كما تمنع السعودية المرأة من القيام بأنشطة عديدة بدون أن تكون مصحوبة بمرافق، كالأب أو الزوج أو الأخ، وحتى الابن. وكان الشاب قد أوقف من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي اتهمته بقيامه بمجموعة من الانتهاكات، بجلوسه بكان مخصص للسعوديين.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنها ضبطت مصريا يعمل موظفا في فندق بعدما بث فيديو على الانترنت وهو يتناول الإفطار مع زميلته السعودية، مضيفة أنها استدعت صاحب الفندق لاستجوابه.

هاشتاغ #مصري_يفطر_مع_سعوديه تم استخدامه أكثر من 113000 مرة على تويتر، ليشعل جدلا بين المؤيدين والمعارضين لما حصل.

الفيديو المكون من حوالي 40 ثانية، يطل فيه المصري والسعودية وهما يتناولان الإفطار لوحدهما، أما المقطع الذي أجج الموقف، فهو مبادرة الفتاة بإطعام الشاب، وهو ما دفع شريحة واسعة من السعوديين بانتقاد الموقف، كما تساءل البعض عن سبب الإعلان عن معاقبة الشاب دون الحديث عن معاقبة الفتاة.

سعودية باسم ملاك على تويتر، طرحت هذا التساؤل، وأكدت أنها سعودية وأنها تدعو لمعاقبة هذه الفتاة، متسائلة الحدود التي يجب أن تقف عندها الفتاة.

وهو ما أيده حمود الضحيان، الذي ألمح إلى أن توفير فرص عمل للسعوديات بين الأجانب هو كسر للعادات والتقاليد والقيم.

سارة العتيبي، والتي ذكرت في حسابها على تويتر بأنها نصف سعودية ونصفها الثاني لبناني، استغربت من العنصرية التي غلبت على التعليقات في الهاشتاغ، أنه كيف يمكن للسعوديين أن ينخرطوا بهذا المستوى من النقاش العنصري، وهم من دولة من المفترض أنها تمثل المسلمين.

شاب مصري صاحب حساب "الباشمذيع" على يوتيوب، أيضا انتقد التعليقات العنصرية التي طغت على الهاشتاغ، مستغربا أن يسمح لسعودي بأن يكون في هذا الموقف مع فتاة سعودية ولا يسمح لمصري، بالرغم من أن الموقف من أساسه خطأ.

طارق بن عزيز وفي تغريدته أكد أن العلاقات في أماكن العمل هي علاقة انسان بإنسان، تتخللها فترات ضحك وأوقات لتناول الطعام، وهي علاقات عادية بين البشر، ويخطئ من يعتبرها علاقة ذكر بأنثى.

مقطع الفيديو يبين مجموعة من الآراء التي كتبها مغردون حول الموقف

وفضل مغردون أن يعبروا عن موقفهم بطريقة ساخرة في تغريداتهم:

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