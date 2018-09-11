شاهد: مسيرات حاشدة للكتالونيين هي الأولى منذ "رهان" الاستقلال
شهدت مدينة برشلونة اليوم الثلاثاء مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف الكتالونيين احتفالاً بذكرى إعلان كتالونيا كياناً مستقلاً منفصلاً عن إسبانيا. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين المسجونين وعودة النشطاء الانفصاليين الذين فرّوا من البلاد العام الماضي. وكانت محاولة إقليم كتالونيا للاستقلال تسببت في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 بعد عدة سنوات من نهاية حكم ديكتاتورية فرانكو للبلاد. وواجهت تلك المساعي معارضة قوية من باقي أنحاء إسبانيا وقسمت كتالونيا وطرحت احتمالات بتنظيم احتجاجات في الشوارع لفترة طويلة.