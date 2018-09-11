مارادونا يتحدّث عن كرة القدم ومعاناته مع المخدرات

الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بدأ الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، يومه الأول في تدريب نادي دورادوس دو سينالوا في المكسيك. وقال مدرب الأرجنتين سابقاً في مؤتمر صحفي إنه سيتجاوز كل مشكلات الماضي، بعد إعلانه المدرب الجديد للنادي المكسيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية.
وأكد مارادونا كذلك أنه لم يأت إلى المكسيك في إجازة، وأنه أتى ليعمل ويساعد أفراد الفريق، وقال:"ونحن بحاجة لدعم الناس أيضا".
وكان خبر توقيع ماردونا العقد مع النادي مفاجئا، خاصة وأن ترتيبه في مراتب متدنية بين أندية الدرجة الثانية في المكسيك.
وانتقد محللون كرويون اختياره للنادي الموجود في مدينة سينالوا ، والتي تعتبر مقرا لأكبر عصابات تهريب المخدرات في المكسيك.
من ناحيته قال مارادونا:"أريد أن أعطي دورادوس ما افتقدته خلال فترة مرضي لمدة 14 سنة، اليوم أريد أن أرى الشمس، وأريد أن أذهب للنوم في المساء، في السابق، لم أنم، لم أكن أعرف ما هو شكل الوسادة أيضا، لهذا السبب قبلت بتدريب النادي".
وكان مارادونا قد أوقف من قبل الفيفا بعد أظهرت نتائج تعاطيه الكوكايين عام 1991، وعام 1994 في كأس العالم، وخضع للعلاج من التعاطي عامي 2000 و2004.
وسيتلقى مارادونا مبلغ 150000 دولارا شهريا، وهو ما سيجعله ثاني أغلى مدرب في المكسيك.
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