شاهد : كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها السبعين بالشعلات
احتشد آلاف من الكوريين الشماليين وهم يحملون شعلات ويرددون شعارات في ساحة كيم ايل سونغ احتفالاً بذكرى ميلاد البلاد السبعين.
مسيرات الشعلة في كوريا الشمالية هي مشهد فريد من نوعه، وعرض من الحركة والتنسيق يتطلب انضباطًا صارمًا من المشاركين.
يثبت المشاركين من العمال والطلاب مرافقهم بزاوية 90 درجة، ويتحركون من موقع إلى آخر لتشكيل شعارات وأشكال أخرى تملأ الساحة في وسط بيونغ يانغ، مع هتافات لمؤسس البلاد وابنه وكيم جونغ أون.
وتم الاحتفال بالذكرى السنوية بعرض عسكري أيضاً، امتنعت فيه بيونغ يانغ المسلحة نووياً من عرض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي عرضتها لعقوبات دولية.
"دعونا ندافع عن الجنرال كيم جونغ أون بحياتنا"، هكذا هتفوا وغنوا بينما كانت الألعاب النارية تملأ السماء.