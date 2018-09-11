طيار يأخذ قيلولة على متن رحلة من الولايات المتحدة إلى اسكتلندا

شوهد طيار على خطوط "يونايتد إيرلاينز" وهو يأخذ قيلولة خلال رحلة من الولايات المتحدة إلى اسكتلندا.

وشاهد الركاب الطيار ،الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو ينام خلال الرحلة التي تستغرق سبع ساعات في 22 آب/ أغسطس الماضي، والتقط بعضهم صوراً له.

وقال الراكب الذي صور المشهد وأخرج القصة للعلن، وهو ضابط شرطة متقاعد، إن الطيار بدل ملابسه في الحمام ونام لمدة ساعة ونصف على أحد مقاعد الدرجة الأولى على متن الطائرة ، ثم ارتدى زيه الرسمي مرة أخرى بعد أن استيقظ قبل الوصول إلى قمرة القيادة.