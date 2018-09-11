ترامب: للولايات المتحدة وقفة صارمة مع الصين بخصوص التجارة

من ناحية أخرى، ذكرت رويترز اليوم أن الدولار ارتفع مقابل سلة عملات رئيسية بفعل مخاوف من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حفزت بعض عمليات شراء الدولار كملاذ آمن.

وستطلب الصين من منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم إذنا بفرض عقوبات على الولايات المتحدة، لعدم التزام واشنطن بحكم في نزاع حول رسوم إغراق أمريكية.

وطغى القلق من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على تفاؤل المتعاملين بشأن اتفاقية محتملة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما بدد بعض مكاسب اليورو والجنيه الاسترليني.

وتضرر الدولار الاسترالي أيضا من التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، وتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ فبراير شباط 2016.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.09 في المئة إلى 95.239. وهبط بما يزيد عن 0.2 في المئة يوم الاثنين مع تعافي اليورو والاسترليني بعدما لمح ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات الانفصال البريطاني إلى إمكانية إبرام صفقة تتعلق بالخروج.

وزاد اليورو 0.4 في المئة إلى 1.16445 دولار، قبل أن يتراجع ليستقر عند 1.15865 دولار.

ولامس الاسترليني أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمام الدولار في وقت سابق يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى 1.2989 دولار، منخفضا 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق، بحسب بيانات رويترز.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.71010 دولار أمريكي بعدما كان قد بلغ أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2016 وسط مخاوف من تضرر الصادرات الأسترالية من أي تداعيات على الاقتصاد الصيني جراء نشوب حرب تجارية.

يذكر أن ترامب قد أدلى بهذه التصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال تعليقات له حول الإعصار فلورنس.

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