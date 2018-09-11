سرقة مجوهرات بقيمة 930 ألف دولار من فندق في باريس والضحية.. أميرة سعودية

أميرة عربية تسافر إلى باريس وهي تحمل معها مجوهرات بمئات الآلاف من الدولارات فوجدت اللصوص بالمرصاد.

ذكر مصدر من الشرطة يوم الاثنين أن أميرة سعودية أبلغت عن سرقة مجوهرات قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف دولار) من جناحها في فندق ريتز في باريس.

وقالت الأميرة التي لم يذكر اسمها إن المجوهرات سرقت بعد ظهر يوم الجمعة. وقال المصدر إنه لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة. وأضافت الأميرة لممثلي الادعاء إن المجوهرات لم تكن في خزينة الغرفة.

ورفض متحدث باسم الفندق التعليق.

وإذا تأكدت الواقعة، فستكون هذه ثاني سرقة من الفندق الفخم الواقع في ميدان فاندوم في باريس هذا العام.

وفي يناير كانون الثاني اقتحم لصوص يحملون فؤوسا ردهة الفندق وسرقوا مجوهرات تزيد قيمتها على مليون دولار من نوافذ عرض.

وتمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة منهم داخل الفندق وفر اثنان على دراجة نارية صغيرة واضطرا لإلقاء حقيبة المسروقات. وأعادت الشرطة جميع المجوهرات المسروقة في نهاية الأمر.

والسطو المسلح شائع في المنطقة التي تضم شوارعها متاجر فاخرة ومحال مجوهرات.

وفي ديسمبر كانون الأول عام 2017 تمكن رجل من استبدال ألماستين وخاتمين قيمتها الإجمالية 5.5 مليون يورو من متجر مجوهرات بأحجار زائفة رخيصة الثمن.

وفي أكتوبر تشرين الأول عام 2016 تعرضت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع لعملية سطو على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من الفندق حيث سرقت منها مجوهرات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وتوجد الشرطة حاليا بصفة مستمرة في المنطقة لكن ذلك لم يجد في ردع اللصوص.