"برج الأصوات".. إحياء ذكرى هجمات 11 أيلول في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

تحيي الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى السنوية لهجمات 11 أيلول/سبتمبر والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص خلال ساعات قليلة.

ويشارك الرئيس دونالد ترامب بإحياء ذكرى الهجمات اليوم الثلاثاء في مقر النصب التذكاري القومي لضحايا الرحلة 93 بولاية بنلسفانيا عند حقل شاكسفيل حيث مكان سقوط الطائرة الرابعة التي يعتقد أنها كانت متجهة نحو الكونغرس الأمريكي، أو إلى البيت الأبيض بواشنطن.

وقد تم تخصيص برج للأصوات في بنسلفانيا ويبلغ طوله نحو 30 مترا ومزود بـ40 جرسا هوائيا تمثل 40 شخصا من ركاب وطاقم الطائرة الذين قضوا بتحطم الطائرة المذكورة في ذلك اليوم الدامي، وقد أُقيمت مراسم تخليد الضحايا وسط هطول غزير للأمطار في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، على بعد نحو 200 كم من العاصمة واشنطن.