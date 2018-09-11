شاهد احتفال الكتالونيين باليوم الوطني "ديادا"

يحضر الرئيس الكاتالوني، كويم تورا، وعمدة برشلونة، آدا كولو، وممثلو المنظمات الإقليمية الأخرى، الثلاثاء، مراسم وضع أكاليل الورد على نصب رافائيل كازانوفا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لكتالونيا "ديادا"، في برشلونة.
ومن المتوقع أن تمتلئ شوارع وساحات برشلونة بمئات الآلاف من الأشخاص، لإحياء الذكرى الأولى للإعلان الأحادي حول استقلال الإقليم، العام الماضي، والذي أدخل إسبانيا في أزمة دستورية.
على مدى سنوات طويلة، من أجل تعزيز ونشر قضيتهم، يخصص مؤيدو انفصال الإقليم الغني يوم 11 أيلول/سبتمبر، (ديادا)، اليوم الذي يمثل الذكرى السنوية لسقوط عاصمتهم بيد القوات الإسبانية، عام 1714.
هذا العام، دعا زعيم الإقليم، كويم تورا، إلى مسيرة حاشدة لدعم محاولته في إجراء استفتاء ملزم على الانفصال. ويخلف تورا الزعيم المنفي، كارلس بدجيمونت، بعد أن أنهت مدريد فترة حكمه ردا على إعلان الاستقلال.
من جهة أخرى، سار المئات من مؤيدي الانفصال في شوارع برشلونة، مطالبين بالإفراج عن قادتهم السياسيين المعتقلين، بمناسبة احتفالهم الوطني.
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