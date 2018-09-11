معركة حامية الوطيس بين نادي رياضي وجماعة دينية بسبب قطعة أرض
تحول ملعب كرة القدم في بيرو إلى ساحة معركة ضارية، ولكن ليس بين فريقين رياضيين.
حيث تزعم مجموعة من المسيحيين الإنجيليين ونادي أليانزا ليما لكرة القدم ملكيتهم لأرض مجاورة لملعب أليخاندرو فيلانويفا في ليما، حيث أنشأ النادي مرافق تستخدم للتخزين ومواقف سيارات.
وأظهرت صور تلفزيونية أن المئات من أعضاء جماعة إل أبوسنتو ألتو الدينية دخلوا المباني وأزالوا شعارات النادي بغرض إقامة كنيسة.
وهاجم مشجعو كرة القدم أعضاء الجماعة الدينية، الذين كانوا يرتدون قمصانا متطابقة ويهتفون لحياة المسيح، بالعصي.
وبحسب الشرطة المحلية، فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة واحدة على الأقل وعدة اعتقالات.
وقال المحامي الخاص بالمجموعة الدينية لمحطة RPP المحلية، إن المجموعة لديها وثائق تثبت أنها اشترت العقار بشكل قانوني.