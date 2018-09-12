أثارت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 9 أعوام جدلاً واسعاً في البلاد بسبب رفضها الوقوف لتحية النشيد الوطني الأسترالي الذي تصفه "بالعنصري".
طفلة أسترالية ترفض الوقوف للنشيد الوطني وتصفه بـ "العنصري"
طفلة أسترالية ترفض الوقوف للنشيد الوطني وتصفه بـ "العنصري"
ورفضت هاربر نيلسن الانضمام لزملائها بالمدرسة أثناء تحية النشيد الوطني معللة بقولها: "حين كُتب النشيد كان يقصد تقدم السكان الأستراليين البيض... وهو ما يتجاهل تماماً سكان أستراليا الأصليين الذين عاشوا هنا قبلنا".
وعبر والد نيلسن بفخره بشجاعة ابنته وقال "هي تسعى إلى رفع وعي الناس تجاه العنصرية المؤسسية في أستراليا".
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وقال متحدث باسم مدرسة نيلسن في ولاية كوينزلاند إن المدرسة قررت احترام رغبتها وعرضت إعفائها من غناء النشيد الوطني أو حضور تحيته.
وتعود حضارة سكان أستراليا الأصليين لعشرات الآلاف من السنين قبل بدء الاستعمار البريطاني للقارة في نهاية القرن الثامن عشر.
ويعاني أحفاد السكان الأصليين من معدلات عالية من الفقر وارتكاب الجريمة.