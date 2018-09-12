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الجمهورية التشيكيه

شاهد : صغار النحام الوردي تتجول بين الزوار في حديقة حيوان براغ

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شاهد : صغار النحام الوردي تتجول بين الزوار في حديقة حيوان براغ

شاهد : صغار النحام الوردي تتجول بين الزوار في حديقة حيوان براغ
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أظهرت لقطات مصورة صغار طيورالنحام الوردي وهي تتجول في حديقة حيوانات بين الزوار في العاصمة التشيكية براغ.

وتم تدريب الطيور على المشي والتجول من أجل تقوية عضلاتها ولمساعدتها في الاندماج مع باقي الطيور الموجودة في الحديقة. وقال أحد حراس الحيوانات إنه تم جلب هذه الطيور إلى الحديقة بعد أن تخلى عنهم أبواهم. ويبلغ عمرها بين 18 إلى 30 يوماً فقط.