اكتشاف "مدافن" لبطاريق محنطة في القطب الجنوبي

عثر العلماء على أعداد كبيرة من طيور البطريق محنطة ومدفونة عميقاً في شبه جزيرة لونغ، في الجهة الشرقية من القطب الجنوبي.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن باحثين بأن طيور البطريق "أديلي" قد تكون هلكت نتيجة حوادث مناخية قاسية استمرت على مدى عقود، على نحو قد يحاكي الظروف المناخية التي نعيشها الآن.