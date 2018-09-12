قال عملاق الصناعات التكنولوجية الأمريكية آبل إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الواردات الصينية سترفع من أسعار عدد من أبرز منتجات آبل كالساعة "آبل ووتش" وسماعات الرأس اللاسلكية "إبر بودز".
أبرزها حواسب "ماك ميني": الرسوم الأمريكية على الصين ترفع أسعار منتجات آبل
أبرزها حواسب "ماك ميني": الرسوم الأمريكية على الصين ترفع أسعار منتجات آبل
وفي خطاب أرسلته الشركة لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، أضافت آبل أن الحواسب المكتبية "ماك ميني" وشاشات Apple Pencil stylus الملحقة بأجهزة الآي باد وكذلك العديد من المعدات المستخدمة في تصنيع بعض المنتجات في الولايات المتحدة ستترتفع أسعارها.
وبدأت إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية جديدة بقيمة 50 مليون دولار على الواردات الصينية، مع خطة بزيادة الرسوم بمقدار 200 مليون دولار في مراحل لاحقة.
وقالت آبل في خطابها: "نتخوف من أن الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضرراً من تلك التعريفات. وهذا سيؤدي إلى انخفاض النمو في الولايات المتحدة وقدرتها التنافسية وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين".
ورد الرئيس ترامب على خطاب آبل بقوله إن آبل يمكنها تحاشي تلك الزيادة في الأسعار، بل وإفادة الاقتصاد الأمريكي، بتصنيع كامل معدات منتجاتها في الولايات المتحدة.
وقال ترامب الجمعة إنه يفكر في فرض المزيد من التعريفات الجمركية بقيمة 267 مليون دولار وهو ما أدى لانخفاض أسهم آبل بقيمة 0.8 في المائة.
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