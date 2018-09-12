العثور على مواد تخص أحد مؤسسي موقع "ويكيلكس" المختفي منذ أسابيع في النرويج

عثر رجل على مواد تعود لشريك الخبير بالأمن الإلكتروني أريان كامفيس الذي شوهد للمرة الاخيرة في العشرين من شهر آب/أغسطس الماضي عندما غادر فندقه في بلدة بودو النرويجية، وبعدها اختفىى في ظروف غامضة.

وكامفيس هو شريك لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي نشر مئات آلاف الوثائق والمستندات (السرية) التي تخص البنتاغون الأمريكي ووزارة الخارجية في واشنطن، الأمر الذي أثار حفيظة الساسة الأمريكيين والمسؤولين العسكريين، الذين قالوا إن النشر غير المرخص به يعرض حياة الناس للخطر.

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وأكدت الشرطة النرويجية في بيان الأربعاء عدم رغبتها في نشر معلومات تتعلق بمواد كامفيس التي تم العثور عليها، لأن "التحقيق لا زال جارياً"، علماً أن المواد قد تم العثور عليها في منطقة شرق بودو.