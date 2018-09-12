يبدو أن مسؤولي سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا في روسيا لم يتوقعوا الاستجابة الكبيرة لإعلانهم عن منح وجبات مجانية لمن يطبع وشم علامتها التجارية على جسده.
دومينوز بيتزا تقدم 100 عام من البيتزا لمن يختار وشم شعارها على جسده
دومينوز بيتزا تقدم 100 عام من البيتزا لمن يختار وشم شعارها على جسده
وكانت السلسلة قد أعلنت عن منحها 100 بيتزا مجانية لمدة 100 عام لمن يطبع وشم شعارها قبل أن ينهمر المتقدمون ممن طبعوا الوشم بالفعل على فروعها للمطالبة بالوجبات المجانية.
وبعد أن كان عرض "دومينوز للأبد" غير مشروط بعدد أو فترة زمنية محددة، أعلنت دومينوز بيتزا في روسيا أن عرضها سيقتصر على أول 350 متقدما فقط.
وقالت دومينوز بيتزا روسيا عبر منشور في صفحتها على موقع فيسبوك يوم 10 سبتمبر-أيلول: "لن نستقبل أيه وشوم جديدة. سنضمك للائحة المشاركين إذا كنت بمتجر لطباعة الوشوم الآن ولكننا لن نستقبل صوراً جديدة للوشوم بعد منتصف الليل".
وقام العديد من المشاركين بطبع وإرسال صور لوشومهم حتى أن بعضهم نشر صوراً للشهادة التي حصلوا عليها من دومينوز بيتزا لتحصيل وجباتهم المجانية.