النائب العام المصري: "بكتيريا إي كولاي" سببت موت سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة

قال النائب العام المصري الأربعاء إن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي. وقدم النائب العام في بيان تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما.

وذكر البيان أن جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة.

وأضاف أن سوزان زوجة كوبر (63 عاما) أصيبت على الأرجح بالإي كولاي وتوفيت نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".

من جهتها قالت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر إنها لم تطلع بعد على التقرير الكامل الذي أصدره النائب العام المصري بشأن وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة.

وقالت توماس كوك في بيان "لم نطلع بعد على التقرير الكامل وسنحتاج وقتا كي يتسنى لخبرائنا مراجعته". وأضافت "سنواصل تقديم كل دعم ممكن لابنتهما كيلي وباقي أفراد أسرتهما".

ونقلت وكالة توماس كوك للسياحة والسفر، التي كان السائحان يسافران معها 300 عميل من الفندق الذي كانا يقيمان به، "فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك" بعد أن توفي كوبر وزوجته يوم 21 أغسطس/ آب الماضي.

وكان مسؤولون مصريون قد قالوا في بادئ الأمر إن حالتي الوفاة نتجت عن إصابة السائحين بأزمة قلبية لكن النائب العام أمر بفتح تحقيق كامل.

وقالت توماس كوك إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق

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وبحسب التقارير، فإن السيد كوبر توفي أولاً ثم توفيت بعده زوجته بفارق ساعات بعد أن أصابتها نوبة قلبية في 21 آب/أغسطس الماضي.

وبكتيريا إي كولاي أو ما بعرف ببكتيريا الإشريكية القولونية قد تتسبب بالعديد من المشاكل الصحية للإنسان كالالتهاب الرئوي وعدوى الأمعاء. وتنتقل عن طريق جهاز الهضم ويؤدي التعرض لكميات كبيرة منها إلى أعراض مفاجئة.