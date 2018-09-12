التقطت كاميرا أمن حافلة مدرسية في ولاية ميسوري الأمريكية سائق سيارة مجنون يتجاهل لافتة الإيقاف الخاصة بالحافلة قبل نزول الأطفال واستمر بقيادة سيارته فوق الأفنية العشبية لتجاوز سيارتين متوقفتين. كان الأطفال في سن المدرسة الابتدائية يحصلون على متن السفينة في ذلك الوقت في ولاية ميسوري.
شاهد: سائق مجنون يكسر علامة التوقف ويتجاوز فوق الرصيف
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شاهد: سائق مجنون يكسر علامة التوقف ويتجاوز فوق الرصيف
الشرطة في الولاية تبحث عن سائق سيارة قام بكسر القانون وعرض حياة الأطفال للخطر.
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