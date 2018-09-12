قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا.
ميركل: لا يمكن السكوت إذا حدث هجوم كيماوي في سوريا والمعارضة: لا تدخل دون تفويض أممي
ميركل: لا يمكن السكوت إذا حدث هجوم كيماوي في سوريا والمعارضة: لا تدخل دون تفويض أممي
وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا.
وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي.
وأضافت أمام مجلس النواب الألماني "لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا’، بصرف النظر عما يحدث في العالم".
موقف المستشارة ميركل لم يلق تجاوبا من المعارضة اللأمانية حيث قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي اأندريا ناليس يوم الأربعاء إن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري في سوريا إذا لم تسمح الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بمثل هذا التحرك.
وقالت ناليس أمام البرلمان "ما دام هذا لم يحدث، فلن يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عنيف في سوريا".