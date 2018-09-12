باحثون بلجيكيون: ثوان و600 دولار كافيين لسرقة مكلارين وسيارات خارقة أخرى

تحاول شركة السيارات مكلارين اتخاذ إجراءات احترازية، بعد أن أكد باحثون وجود ثغرة أمنية في نظام الحماية الخاص بسياراتها.

وتعتمد الطريقة على تصميم مفتاح مزور ويزودونه بشيفرة معينة، ومن ثم ينقلون هذه الشيفرة إلى السيارة، ليتمكنوا بعدها من فتح السيارة وتشغيلها، وهذه الطريقة يمكن استخدامها مرة واحدة، بمعنى أن السيارة سيصبح من المستحيل فتحها أو تشغيلها مرة ثانية.

طريقة السرقة هذه تتم من خلال الحصول على الشيفرة لاسلكيا، وفك تشفير الخوارزيات، التي تكون الكود الخاص بالسيارات، وبعد فك التشفير، يمكن أن يستخدم الكود لعمل نسخ عديدة من المفاتيح، والتي تصلح للاستخدام مرات عدة.

وعادة ما يستهدف اللصوص المركبات التي يمكن اجراء عملية مسح وفك تشفير خوارزميات المفتاح من على مسافة 30 قدما، أما في المسافات البعيدة، التي قد تصل إلى 300 قدم، فإن عملية فك التشفير قد تستغرق مئة يوم، إلا أن هذا النوع من الهجمات يمكن أن يتم خلال ثوانٍ.

الطريف بالموضوع أن الأدوات اللازمة لصنع مفتاح مزور متاحة على الانترنت، كما أنها تتطلب معرفة خاصة لاستخدامها، ومع ازدياد التحذيرات من هذه الهجمات، فمن المتوقع أن يتم استهداف سيارات أكثر في الفترة القادمة.

الباحث تومر آشور غرد حول اكتشافه قائلا:"كل هذا مرح ولعب، حتى يستطيع أحدهم من أن يضمن سيارة سعرها 100000 يورو".

ومن المتوقع أن ينشر آشور ـ الذي وصف نفسه بالشخص القادر على فهم الأنظمة ومن ثم اختراقهاـ وزملاؤه تفاصيل هذه الهجمات خلال هذا الأسبوع.

كما من المتوقع أن تتواصل معهم شركات السيارات التي تأثرت بهذه الهجمات، لشرح كيف تتم، كما يُرجح أن تتواصل معهم أيضا شركات تصنيع مفاتيح السيارات، كما ذكرت صحيفة التلغراف.

لينيرت ووترز، الباحث المتخصص في أنظمة الأمان اللاسلكية في الجامعة قال:"اكتشفنا كيفية عملية فك التشفير، في المفاتيح ونظام التشغيل، بعملية تستغرق ثواني".

شركة مكلارين قالت إنها تلقت بلاغات عن التهديدات وأنها تواصلت مع حوالي 16000 مالك من أصل 150000 على الأقل، لتحذيرهم من هذا الخطر.

وأكدت مكلارين بأنه لم يتم سرقة أية سيارة، وأنها تعمل على تزويد المالكين بمحافظ للمفاتيح تمنع إمكانية مسحها وفك تشفيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة:"بالرغم من أنه لم يتم اثبات فاعلية هذه الطريقة على سياراتنا، كما أنه لم يتم ابلاغنا عن سرقة احدى سياراتنا، إلا أننا فضلنا أن نحتاط وأن نتعامل مع مخاوف زبائننا بجدية عالية".

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