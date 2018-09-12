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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: كاميرا توثّق عملية اقتحام واعتداء وسرقة في ولاية فلوريدا الأمريكية

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شاهد: كاميرا توثّق عملية اقتحام واعتداء وسرقة في ولاية فلوريدا الأمريكية

شاهد: كاميرا توثّق عملية اقتحام واعتداء وسرقة في ولاية فلوريدا الأمريكية
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وثّقت كاميرا تصوير مثبّتة في جدران أحد المنازل عملية اقتحام نفذها لصّان بمدينة بيمبروك بينس بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح التاسع والعشرين آب/أغسطس الماضي.

ويبيّن المقطع المصوّر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً مستلقٍ على أريكة داخل منزله، وامرأة كانت تستخدم جهاز الموبايل، حينما اقتحم لصّان مقنّعان البيت وانقض أحدهما على المرأة فيما اتجه الآخر مسرعاً إلى طاولة ليلتقط من عليها مسدساً ويوجهه إلى الرجل قبل أن يسحبه من على الأريكة وينهال عليها بالضرب مستخدما كعب المسدس.

ورصدت الكاميرا أيضاً اللصان وهما يبحثان في المنزل عن أشياء ثمينة، فيما استلقى الرجل مغمياً عليه في الغرفة التي شهدت عملية الاقتحام والسرقة.

وقالت الشرطة: "تم سرقة أشياء ثمينة من داخل المنزل قبل أن يغادر اللصان المنزل إلى جهة غير معروفة"، فيما أصيب الرجل بجروح طفيفة والمرأة لم تصب بأذى، حسبما أفادت الشرطة التي أطلقت نداء إلى السكّان للتعرف على اللصين من أجل القبض عليهما وتسليمهما للعدالة.

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