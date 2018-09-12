شاهد: كاميرا توثّق عملية اقتحام واعتداء وسرقة في ولاية فلوريدا الأمريكية

وثّقت كاميرا تصوير مثبّتة في جدران أحد المنازل عملية اقتحام نفذها لصّان بمدينة بيمبروك بينس بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح التاسع والعشرين آب/أغسطس الماضي.
ويبيّن المقطع المصوّر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً مستلقٍ على أريكة داخل منزله، وامرأة كانت تستخدم جهاز الموبايل، حينما اقتحم لصّان مقنّعان البيت وانقض أحدهما على المرأة فيما اتجه الآخر مسرعاً إلى طاولة ليلتقط من عليها مسدساً ويوجهه إلى الرجل قبل أن يسحبه من على الأريكة وينهال عليها بالضرب مستخدما كعب المسدس.