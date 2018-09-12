قام الانتربول بالتعاون مع الشرطة السودانية بإنقاذ نحو 94 شخصاً lمن بينهم 85 طفلا من شبكات الاتجار بالبشر في البلاد.
الانتربول ينقذ 85 طفلاً أفريقياً ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في الخرطوم
الانتربول ينقذ 85 طفلاً أفريقياً ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في الخرطوم
العملية قام بها مكتب الانتربول في الخرطوم بالتعاون مع 200 من الشرطة السودانية حيث تم تحرير ضحايا هذه الشبكات خلال عملية استغرقت أربعة أيام في آب/ أغسطس الماضي.
ويعتقد أن الأطفال ينحدرون من تشاد، الكونغو، إرتيريا، النيجر، السودان وجنوب السودان، بعضهم بعضهم يبلغ من العمر عشر سنوات، ويعملون في مناجم الذهب شرق الخرطوم تحت ظروف سيئة تتضمن على سبيل المثال التعامل مع مواد كيماوية خطرة، بحسب بيان الانتربول.
وأضاف الإنتربول الذي بدأ تحقيقاته في القضايا، أن العديد من الضحايا تم حجزهم ضد رغباتهم وإجبارهم على العمل في المناجم حيث تم إنقاذهم، كما تحدث الرئيس التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول عن كون مشكلة الاتجار بالبشر مشكلة عابرة للجنسيات، كما توضح جنسيات الضحايا المتنوعة، مما يفرض وجود تعامل وردّ عالمي منسق حيث تستطيع أجهزة الشرطة مشاركة المعلومات وتطوير الممارسات.
للمزيد على يورونيوز:
الشرطة الألمانية تشنّ حملة على جماعات تنشط في الإتجار بالبشر
شاهد: مونيكا لوينسكي تغادر المسرح بعد طرح سؤال عن علاقتها بكلينتون
استقالة رئيس شبكة سي بي إس الأمريكية بعد تجدد الاتهامات بالتحرش الجنسي
واعتُقل رجلان و 12 امرأة يشتبه في ضلوعهم في هذه القضية وتم استرداد 20 ألف دولار في العملية التي نُفذت في عدة مواقع في الخرطوم، وبحسب الإنتربول فإن وزارة الشؤون الاجتماعية السودانية ستتولى الآن تقديم المساعدة لمن تم إنقاذهم.
ويوجد آلاف الضحايا للاتجار بالبشر عبر عمالة الأطفال والدعارة والتجنيد العسكري في السودان، هذا البلد الذي يشكل مصدراً ونقطة عبور لشبكات الاتجار في القارة الإفريقية.