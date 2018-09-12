يونكر ليورونيوز: "الشعبوية مشكلة وبريكست كارثة"

بعد أن ألقى آخر خطاباته حول حالة الاتحاد، تحدث جان كلود يونكر ليورونيوز، حول حالة رئاسته لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فكان هذا الحوار.
* قبل أربع سنوات، قلت إنك تريد أن تكون صريحا بشأن أوروبا موضحا أنها بحالة غير جيدة، وبالتأكيد، بإدارتك لها باتت أسوأ.
** لا، بهذه الطريقة يقدم بعض زملائنا البريطانيين في البرلمان الأمور. لا أعتقد أن الأوضاع تطورت في الاتجاه الخاطئ. لقد عملنا خلال 21 فصلا دون توقف؛ البطالة تراجعت وانخفض عجز الميزانية وحافظت الاستثمارات على مستواها كما كان خلال الأزمة، لذلك، لا أتفق في الرأي مع أولئك الذين يقولون إن كل شيء مظلم، ثمة بارقة أمل في مكان ما.
*هناك مشاكل، منها الهجرة والبريكست والشعبوية، لماذا تنكر كل ذلك؟
**على الإطلاق، لست ساذجا. أعرف بالضبط أن ثمة مشاكل؛ الشعبوية مشكلة وبريكست كارثة، وحقيقة أن أحد أعضاء الاتحاد لم يكن قادرا على الاتفاق على الإجابات الأساسية بشأن مسألة الهجرة أمر يجعلني حزينا. هذه ليست المفوضية، لأن المفوضية قدمت اقتراحاتها في آذار/مارس عام 2015، ولو كان جميع أعضاء الاتحاد بمقدار حكمة المفوضية قبل أربعة أعوام، لربما تطورت الأمور بطريقة مختلفة.
*بخصوص بريكست، ميشال بارنيير تحدث، من ضمن آخرين في بريطانيا، بأن الاتفاق من الممكن إتمامه خلال 6 إلى 8 أسابيع، هل تعتقد أن هذ الاتفاق سيتم؟
**أتفق مع رأي ميشال بارنيير.
*ما أكثر الأمور التي تندم عليها خلال فترة رئاستك؟
**حقيقة أن المؤسسات الأوروبية لم تكن قادرة على تجسير الخلافات بين الشرق والغرب.
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