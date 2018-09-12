يونكر ليورونيوز: "الشعبوية مشكلة وبريكست كارثة"

بعد أن ألقى آخر خطاباته حول حالة الاتحاد، تحدث جان كلود يونكر ليورونيوز، حول حالة رئاسته لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فكان هذا الحوار.

* قبل أربع سنوات، قلت إنك تريد أن تكون صريحا بشأن أوروبا موضحا أنها بحالة غير جيدة، وبالتأكيد، بإدارتك لها باتت أسوأ.

** لا، بهذه الطريقة يقدم بعض زملائنا البريطانيين في البرلمان الأمور. لا أعتقد أن الأوضاع تطورت في الاتجاه الخاطئ. لقد عملنا خلال 21 فصلا دون توقف؛ البطالة تراجعت وانخفض عجز الميزانية وحافظت الاستثمارات على مستواها كما كان خلال الأزمة، لذلك، لا أتفق في الرأي مع أولئك الذين يقولون إن كل شيء مظلم، ثمة بارقة أمل في مكان ما.