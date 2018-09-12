قانون لحماية النساء في المغرب يدخل حيّز التنفيذ

بعد سنوات من المعارك النضالية، دخل قانون مكافحة العنف ضدّ النساء ومحاربة الزواج القسري حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق المرأة في المجتمع المغربي ونصوص الدستور التي تقضي بالمساواة بين الجنسين وحماية المرأة والتصدي لمختلف أشكال التمييز الممارسة ضدها.

واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمغرب أنّ القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية في مارس-أذار الماضي يعتبر نقلة نوعية في مجال القوانين المتعلقة بالمرأة، لكونه أحد أهمّ القوانين المغربية بعد قانون الأسرة، الذي تمّ اعتماده في العام 2004 حول إنصاف المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.