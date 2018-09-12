قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.
إطلاق صواريخ على مطار طرابلس وتحويل مسار رحلة قادمة من مصر إلى مصراتة
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إطلاق صواريخ على مطار طرابلس وتحويل مسار رحلة قادمة من مصر إلى مصراتة
@ Copyright :رويترز- هاني عمارة
وسُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة لكن لم يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار دون وقوع إصابات بشرية.
قال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.
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