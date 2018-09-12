استفتاء في رومانيا لحظر زواج المثليين

تجري رومانيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل استفتاء على حظر زواج المثليين بعد موافقة مجلس الشيوخ الروماني الثلاثاء بأغلبية كبيرة على اقتراح بهذا الشأن.
وكانت حركة " ائتلاف من أجل العائلة" تقدمت بهذا الاقتراح بعد أن وقع عليه ثلاثة ملايين مواطن، وقد صوّت لصالحه في مجلس الشيوخ 107 عضواً مقابل 13 وامتناع 7 عن التصويت.
وحسب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، سربان نيكولاي ، إن التصويت كان لأسباب دينية، وقال: "لقد كنا أمة مسيحية منذ 2000 عام".
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على إجراء الاستفتاء الذي لا يزال يتطلب موافقة المحكمة الدستورية،.
وتسعى حركة "ائتلاف من أجل العائلة" من خلال إجراء الاستفتاء إلى حصول حظر زواج المثليين على وضع دستوري، ويشار إلى أن الحركة تحظى بدعم العديد من ساسة المعارضة المنتمين إلى المعسكر الليبرالي البرجوازي.
يذكر أن القانون الأساسي في رومانيا يعرف الزواج بأنه رابطة بين "زوجين" بدون تحديد الجنس، ويسعى المحافظون وعلى رأسهم الدوائر ذات الطابع الديني إلى أن يكون المصطلح محددا من خلال عبارة اتحاد بين "رجل وامرأة".
وكانت رومانيا قد ألغت العقوبة على المثلية الجنسية في العام 2001، وذلك بعد أن كانت المثلية الجنسية خلال الحقبة الشيوعية في رومانيا تدخل في خانة الممارسات التي يعاقب عليها القانون.
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