قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعرف الهوية الحقيقية للشخصين اللذين يتهمهما الادعاء البريطاني بمحاولة الاغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا قبلا أشهر.
بوتين: نحن نعرف من هما الشخصان اللذان تتهمها لندن بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي وابنته
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بوتين: نحن نعرف من هما الشخصان اللذان تتهمها لندن بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي وابنته
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وكان مدعون بريطانيون قد كشفوا عن هوية روسيين قالوا إنهما كانا يعملان تحت اسم مستعار وهما ألكساندر بتروف وروسيلان بوشيروف واتهموهما بمحاولة اغتيال سكريبال في إنجلترا بواسط غاز الأعصاب المصنع عسكريا
وكان بوتين الذي كان يتحدث من مدينة فلاديفوستوك الساحلية قد قال إن روسيا قد عثرت على الرجلين وأنهما مدنيان.
وأضاف الرئيس الروسي قائلا إنه لا يوجد ما يدعو للشك بشأنهما وأنه لا توجد أية شبهة جنائية ضدهما معربا عن أمله في أن يخرج الاثنان ويرويا قصتهما للعالم بأسره.
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