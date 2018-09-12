قالت شرطة بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية إن شخصا قتل الأربعاء وأُصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار خلال جنازة بمقاطعة بالتيمور.
شاهد: وفاة شخص خلال إطلاق نار في مقبرة بمدينة بالتيمور الأمريكية
شاهد: وفاة شخص خلال إطلاق نار في مقبرة بمدينة بالتيمور الأمريكية
قسم شرطة المقاطعة تلقى مكالمة هاتفية في حدود الساعة 12:45 ظهرا تقريبا للإبلاغ عن طلقات نارية بالقرب من طريق هولينس فيري الذي تقع بقربه مقبرة جبل صهيون.
وأثبتت التحقيقات الأولية للشرطة ان طلقات النار حدثت بعد وصول سيارات الجنازة إلى المقبرة ما أدى إلى حدوث اضطرابات بين الحاضرين.
وتم إطلاق النار على رجلين، وفقا للشرطة. وأُعلن عن وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، بينما نُقل المصاب الآخر إلى المستشفى. كما قام نظام الإدارة البيئية بنقل شخص آخر يعاني من آلام في الصدر.
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