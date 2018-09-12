قدّمت وزيرة الصحة في إٍسبانيا كارمن مونتون استقالتها من منصبها مساء الثلاثاء بعد انتشار تقارير تتحدث عن وجود شبهة بالتلاعب في شهادة الماجستير التي حصلت عليها من إحدى جامعات مدينة مدريد.
استقالة وزيرة الصحة الإسبانية لشبهات تتعلق بالتلاعب بشهادتها الجامعية
استقالة وزيرة الصحة الإسبانية لشبهات تتعلق بالتلاعب بشهادتها الجامعية
مونتون، الوزيرة في حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، طُلبَ منها تقديم تفسيرات حول درجة الماجستير التي حصلت عليها من جامعة الملك خوان كارلوس، وذلك بعد نشرته صحيفة "الدياريو" الإثنين عن وجود شبهة تلاعب في حصول الوزيرة على الدرجة الجامعية المذكورة.
وكان التقرير الذي نشرته "الدياريو" أظهر تناقضات في المعلومات المتعلقة بحضورمونتون والعلامات التي حصلت عليها، علاوة على ذلك، تبيّن أنها قد "سرقت" مقاطع من موسوعة "ويكيبيديا" ومن مواقع أخرى في الانترنت وضمّنتها لرسالة الماجستير.
ومن جهتها أكدت مونتون أنها لم ترتكب أية مخالفات في نيل شهادة الماجستير، مشيرة إلى أنها قدمت استقالتها حتى لا يكون لقضيتها أي تأثير على حكومة سانشيز .
وقالت "أنا سعيدة وفخورة لأن رئيس الحكومة سانشيز ضمني إلى حكومته" مشيرة إلى أنها قدمت جميع التوضيحات اللازمة منذ الساعات الأولى التي أعقبت نشر المعلومات عن احتمال وجود مخالفات أو احتيال في نيلها لشهادة الماجستير.
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وأعرب رئيس الحكومة سانشيز عن شكره للجهود التي بذلتها مونتون خلال عملها كوزيرة للصحة وغرّد معلقاً على الاستقالة بالقول: "خلال مائة يوم على قيادتك وزارة الصحة، قمت بإصلاح ودعم الرعاية الصحية الشاملة في بلدنا.. شكراً لك يا كارمن مونتون على التزامك بالمساواة والعدالة الاجتماعية".
استقالة كارمن مونتون تعد الثانية لأحد أعضاء الحكومة الاشتراكية الحالية التي تسلمت السلطة في حزيران/ يونيو الماضي، عقب حجب الثقة عن الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي .
وكان وزير الثقافة السابق ماكسيم هويرتا قدم استقالته بعد أسبوع واحد من تعيينه إثر أنباء تحدثت حينها عن مخالفات قد يكون ارتكبها مع مصلحة الضرائب أثناء عمله كصحفي تلفزيوني قبل 10 سنوات.