عاد الرئيس الليبيري جورج ويا بشكل مفاجئ إلى المنافسات الدولية في مونروفيا الثلاثاء، وشارك اللقاء أمام نيجيريا الذي انتهى بفوز الأخيرة بهدفين لهدف. وقبل أيام من احتفاله بعامة الـ 52 شارك ويا، نجم كرة القدم السابق والرئيس الحالي لليبيريا ضمن تشكيلة منتخب بلاده أمام منتخب النسور الخضراء في مقابلة ودية.
شاهد: جورج ويا يعود إلى ملاعب كرة القدم وهو رئيس لليبيريا
شاهد: جورج ويا يعود إلى ملاعب كرة القدم وهو رئيس لليبيريا
ونظمت ليبريا، مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه ويه، لكن الجماهير شعرت بالمفاجأة عندما قاد المهاجم السابق، منتخب بلاده وارتدى هذا الرقم بعد 16 عاما من خوض آخر مباراة دولية. ووجهت تحية حارة للرئيس ويا، الذي قدم بعض اللمسات الرائعة التي تميز بها وجعلته يحظى بشعبية كبيرة حول العالم.
وتقدمت نيجيريا بهدفين عن طريق هنري أونيكورو وسيمون نوانكو، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة كبا شرمان، من ركلة جزاء قرب النهاية.
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