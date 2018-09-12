سوريا: آخر التطورات الإنسانية والسياسية والعسكرية بشأن محافظة إدلب

إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، وآخر بقعة جغرافية يسعى النظام السوري لاستعادتها، ليستكمل ما يعتبره انتصارا.

المحافظة التي تقع شمال غرب سوريا، يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، واستقبلت مئات آلاف السوريين من مختلف مناطق البلاد، لا سيما تلك التي استعادها النظام، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني، وبالتالي، اختار قسم من الأهالي ومسلحي المعارضة في تلك المناطق الانتقال إلى المحافظة والمناطق المحيطة بها.

الجيش السوري والقوات المتحالفة استأنفت القصف الأسبوع الماضي على المحافظة، بعد أسابيع من الهدوء فيما يبدو أنه تمهيد لهجوم عسكري شامل، ما اضطر نحو 30 ألف مدني إلى النزوح باتجاه الحدود التركية.

فيما يلي آخر التطورات على الأصعدة، الإنساني والسياسي والعسكري:

"الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور في الغوطة وإدلب"

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد، منذ عام 2013، إلى 39 هجوما، منها 33 هجوما نسب إلى الحكومة، فيما لم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.