يفتتح الفيلم السوري (دمشق ... حلب) للنجم دريد لحام الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في أكتوبر تشرين الأول.
فيلم سوري يفتتح دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي الرابعة والثلاثين
فيلم سوري يفتتح دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي الرابعة والثلاثين
الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل الخطيب وبطولة عدد كبير من النجوم منهم عبد المنعم عمايري وسلمى المصري وكنده حنا وصباح جزائري وعلاء القاسم ونرمين شوقي وأحمد رافع وفاروق الجمعة ونادين قدور وأسامة عكام.
وكتب الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان على حسابه بموقع فيسبوك "دمشق ... حلب، في افتتاح الإسكندرية السينمائي، عرض عالمي أول".
وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان في الفترة من الثالث إلى التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
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ويضم المهرجان ثلاث مسابقات للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام العربية.
وأعلنت إدارة المهرجان في مايو أيار الماضي إطلاق اسم الممثلة المصرية نادية لطفي على هذه الدورة.
ويكرم المهرجان الممثل السوري عباس النوري والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والفنانة المغربية راوية والمنتج الفلسطيني حسين القلا.
كما يحيي الذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين، ويصدر بهذه المناسبة كتيبا خاصا عن حياته ومسيرته الفنية إضافة إلى تنظيم ندوة عنه يشارك فيها المخرجون خالد يوسف ويسري نصر الله وداود عبد السيد.