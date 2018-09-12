قال مسؤول حكومي يوم الأربعاء إن عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف تجمعاً احتجاجياً في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان يوم الثلاثاء ارتفع إلى 68 إضافة إلى 165 مصاباً.
ارتفاع حصيلة قتلى تفجير ننكرهار الأفغانية إلى 68
ارتفاع حصيلة قتلى تفجير ننكرهار الأفغانية إلى 68
وفجر الانتحاري قنبلة وسط حشد من مئات الأشخاص كانوا يحتجون على الطريق الرئيسي إلى المعبر الحدودي مع باكستان. وكان الحشد يحتج على أحد قادة الشرطة.
وأصدر عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار بياناً يوم الأربعاء عدل عدد الضحايا بعدما ذكرت تقديرات سابقة أن 32 شخصا قتلوا.
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كان ذلك أحد أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان منذ شهور لكن مسؤولين أمنيين حذروا من احتمال وقوع هجمات مشابهة على تجمعات انتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول.