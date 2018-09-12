عقدت شركة آبل الامريكية اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً عالمياً للكشف عن عدد من منتجاتها الحديثة وفي مقدمتهم آيفون 10 إس (إكس إس) و ماكس الجديدين.
كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون إكس إس الجديد
كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون إكس إس الجديد
آيفون 10 إس
وأعلنت آبل عن أن هاتفها الجديد آيفون 10 إس الذي يبلغ حجمه 6.6 بوصة ويمتاز بدقة رؤية 3.3 مليون بيكسل pixels.
كذلك سيتاح الهاتف الجديد بألوان ذهبية وفضية ولون الرمادي الفضائي.
ويمكن للهاتف الجديد تحمل السقوط في المياه والسوائل لمدة 30 دقيقة إثر وقوعه من على ارتفاع أقصاه مترين.
ويمتاز الهاتف الجديد بخاصية عرض LED كما يعمل بأنظمة تشغيل 4-كور CPU و 6-كور CPU و neural engine.
وأصدرت آبل الحجم الأكبر من هاتف آيفون 10 إس والمسمى آيفون إكس إس ماكس.
وتتميز الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد بخاصية smart HDR وهي التي تلتقط عدة صور آنية لتوضيح المشاهد المتحركة بدقة ونقاء عالي الجودة.
وتسمح الكاميرا الجديدة لمستخدميها بضبط عمق الصور بعد التقاطها.
ويمكن لبطارية الهاتف آيفون 10 إس العمل لمدة 30 دقيقة أطول من بطارية الإصدار السابق بينما تدوم بطارية هاتف آيفون إكس إس ماكس لمدة 90 دقيقة أطول من الهاتف آيفون إكس.
ويبدأ سعر آيفون 10 إس (إكس إس) من 999 دولاراً بينما يبدأ سعر الهاتف آيفون إكس إس ماكس من 1100 دولار.
آي ووتش 4 إس
وقام جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة، بالكشف عن ساعة آبل ووتش إس 4 الجديدة التي يتسع طول وعرض شاشتها إلى 40 و44 ميليمتراً من 38 و42 ميليمتراً بالإصدار السابق.
وتمتاز الساعة الجديدة بجودة أفضل لتسجيل الصوت بنسبة 50% اعلى من الإصدار السابق، كما يمكنها تسجيل بيانات آنية لتطور صحة مرتديها مما يساعد على الوقاية المبكرة من امراض كالسكتات والجلطات القلبية.
وأكد ويليامز أن آبل حصلت على موافقة الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء قبل إصدارها للساعة الجديدة التي تتضمن خيارات تضاهي العديد من الأجهزة الطبية المعتمدة.
وسيبلغ سعر الساعة الجديدة إس 4، المتضمنة لكافة الخواص المتاحة بما فيها شبكة الهواتف، 499 دولاراً أمريكياً.