"يا سرقة ما تمت!"
شاهد: لص فاشل يحاول السطو على أحد المحلات في أمريكا
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شاهد: لص فاشل يحاول السطو على أحد المحلات في أمريكا
@ Copyright :رويترز
هجوم فاشل على أحد المحلات في ولاية كولورادو الأمريكية.
أظهرت كاميرات المراقبة في أحد محلات بيع السيجارة الالكترونية بمدينة أورورا في كولورادو رجلا وهو يدخل المحل مسلحًا بمسدس لكنه سرعان ما أسقطه من يده أثناء محاولته القفز فوق طاولة الاستقبال ولم يستطع إكمال هجومه فلاذ بالفرار.
الحادثة وقعت قبل أيام وشاركتها على مواقع التواصل مصالح الشرطة في المدينة في محاولة للتوصل إلى الفاعل وطلبت من الجمهور المساعدة في التعرف على الشخص الذي يقف وراء الهجوم.