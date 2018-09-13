نحو 4 آلاف ضحية اعتداء جنسي من الكهنة في ألمانيا خلال نحو 70 عاماً!
4 آلاف ضحية اعتداء جنسي من الكهنة في ألمانيا خلال سبعة عقود!
4 آلاف ضحية اعتداء جنسي من الكهنة في ألمانيا خلال سبعة عقود!
هذا ما كشفت عنه دراسة أجريت بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان والتي وجدت أن هناك3677 ضحية اعتداء الجنسي من قبل ما لا يقل عن 1670 من الكهنة بين عامي 1946 و 2014.
هذه الإحصائية كشفت عنها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي أفادت أيضاً أن الضحايا كانوا من الذكور القصر في الغالب ، وأن أكثر من نصفهم كانوا دون سن 14 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وتتحدث "دير شبيغل" و "تسايت" عن النتائج الأولى قبيل العرض الرسمي للدراسة في مؤتمر الأساقفة الألمان.
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ومن المقرر أن تقدم الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا النتائج في اجتماعها العام الخامس والعشرين من سبتمبر في فولدا.
في عام 2014 ، أوكل مؤتمر الأساقفة الدراسة إلى تحالف يرأسه هارالد دريسغ من المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم. كما شارك في الدراسة معهد علم الجريمة ومعهد علم الشيخوخة في جامعة هايدلبرغ ، فضلاً عن كرسي علم الجريمة في جامعة غيسن.
وعلى ضوء الفضائح المتسلسلة التي طالت الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة، دعا البابا فرانسيس إلى اجتماع في الفاتيكان من 21 إلى 24 فبراير شباط المقبل يحضره كبار الأساقفة عبر العالم لدراسة ظاهرة الاعتداء الجنسي وسبل "حماية القصّر" بحسب بيان للفاتيكان وهو اجتماع استثنائي وفريد من نوعه بالنظر إلى جسامة الاتهامات وعدد ضحايا الاعتداء الجنسي وخصوصا طول المدة التي بقيت فيها تلك الجرائم طي الكتمان قبل الكشف عنها.