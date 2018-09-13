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إصدارات "آبل" الجديدة.. أجهزة أيفون أكبر وأغلى وساعة لمراقبة صحة القلب

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إصدارات "آبل" الجديدة.. أجهزة أيفون أكبر وأغلى وساعة لمراقبة صحة القلب

إصدارات "آبل" الجديدة.. أجهزة أيفون أكبر وأغلى وساعة لمراقبة صحة القلب
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كشفت شركة "آبل" النقاب عن ثلاثة من هواتفها الذكية الجديدة، وذلك خلال حدث تم تنظيمه اليوم الأربعاء في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

ما هي الهواتف الجديدة من "آبل" ؟

الهواتف الثلاثة الجديدة من طراز " آيفون إكس"

آيفون إكس إس ماكس iPhone Xs Max بشاشة ضخمة يبغ حجمها 6.5 بوصة، وبطارية تدوم لوقت أطول من جميع الإصدارات الأخرى.

آيفون إكس إس iPhone Xs بشاشة 5.8 بوصة، ويحمل العديد من مميزات "إكس إس ماكس" فهو مزود بكاميرتين أمامية وخلفية بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه.

آيفون إكس آر iPhone XR بشاشة يبلغ حجمها 6.1 بوصة، لكن ميزاته أقل من ميزات الهاتفين الآخرين.

ماذا عن الساعة الجديدة من آبل ؟

وعرضت الشركة أيضاً ساعتها الجديدة " ووتش 4" التي تتميز بشاشة أضخم بنسبة 30 يالمئة من الإصدار السابق. ويتراوح سعرها بين 399 و499 دولار.

وتتمتع الساعة الجديدة بتصميم ذكي ومبتكر، كما أنها مزودة بخصائص جديدة تسمح بمتابعة صحة المستخدم. وتوفر الساعة خاصية قياس نبضات القلب. كما تمت برمجة الساعة بطريقة تمكنها من الاتصال بالطوارئ تلقائياً في حال بقي الشخص ساكناً بلا نبض لمدة تزيد عن الدقيقة.

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