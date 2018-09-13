إصدارات "آبل" الجديدة.. أجهزة أيفون أكبر وأغلى وساعة لمراقبة صحة القلب

كشفت شركة "آبل" النقاب عن ثلاثة من هواتفها الذكية الجديدة، وذلك خلال حدث تم تنظيمه اليوم الأربعاء في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
ما هي الهواتف الجديدة من "آبل" ؟
الهواتف الثلاثة الجديدة من طراز " آيفون إكس"
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
إصدارات "آبل" الجديدة.. أجهزة أيفون أكبر وأغلى وساعة لمراقبة صحة القلب
كشفت شركة "آبل" النقاب عن ثلاثة من هواتفها الذكية الجديدة، وذلك خلال حدث تم تنظيمه اليوم الأربعاء في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
الهواتف الثلاثة الجديدة من طراز " آيفون إكس"
آيفون إكس إس ماكس iPhone Xs Max بشاشة ضخمة يبغ حجمها 6.5 بوصة، وبطارية تدوم لوقت أطول من جميع الإصدارات الأخرى.
آيفون إكس إس iPhone Xs بشاشة 5.8 بوصة، ويحمل العديد من مميزات "إكس إس ماكس" فهو مزود بكاميرتين أمامية وخلفية بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه.
آيفون إكس آر iPhone XR بشاشة يبلغ حجمها 6.1 بوصة، لكن ميزاته أقل من ميزات الهاتفين الآخرين.
وعرضت الشركة أيضاً ساعتها الجديدة " ووتش 4" التي تتميز بشاشة أضخم بنسبة 30 يالمئة من الإصدار السابق. ويتراوح سعرها بين 399 و499 دولار.
وتتمتع الساعة الجديدة بتصميم ذكي ومبتكر، كما أنها مزودة بخصائص جديدة تسمح بمتابعة صحة المستخدم. وتوفر الساعة خاصية قياس نبضات القلب. كما تمت برمجة الساعة بطريقة تمكنها من الاتصال بالطوارئ تلقائياً في حال بقي الشخص ساكناً بلا نبض لمدة تزيد عن الدقيقة.
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