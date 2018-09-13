اقتحمت سيارة دفع رباعي حشداً في ساحة عامة في وسط الصين مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، حسبما ذكرت حكومة المدينة المحلية.
أحد عشر قتيلاً وعشرات المصابين في حادث دهس في الصين
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وألقت الشرطة القبض على المشتبه به سائق السيارة التي انطلقت نحو مجموعة كبيرة من الناس في ساحة مكتظة في مركز محافظة هنغدونغ في مقاطعة هونان.
وقال مكتب حكومة مدينة هينغيانج المسؤول عن المعلومات والدعاية عبر الإنترنت إن حوالي 46 شخصاً أصيبوا.
وقالت الشرطة إن المشتبه به رجل صينى يبلغ من العمر 54 عاماً ذو سوابق جنائية وسبق وأن قضى عدة أحكام بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك الحرق والاعتداء.
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