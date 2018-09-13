أظهرت بيانات نشرت الخميس أن عدد من أدينوا بتهم إرهابية في بريطانيا ارتفع إلى أعلى معدل له منذ بدء تسجيل تلك البيانات في 2009.
الإدانات بتهم الإرهاب في بريطانيا ترتفع لأعلى معدل لها منذ بدء تسجيلها
الإدانات بتهم الإرهاب في بريطانيا ترتفع لأعلى معدل لها منذ بدء تسجيلها
والتأهب الأمني في بريطانيا حاليا عند ثاني أعلى مستوياته وهو "شديد" وهو ما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح. وشهد العام الماضي خمس وقائع كبرى مصنفة كأعمال إرهابية قتل فيها 36 شخصا.
وقالت الشرطة إن 90 شخصا في المجمل أدينوا بتهم إرهابية في عام حتى 30 يونيو حزيران 2018 لكن عدد الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب انخفض بنسبة 22 بالمئة من 449 إلى 351.
وقال نائب مساعد مفوض الشرطة دين هايدن "لا نحاكم المزيد من الأشخاص بنجاح أكثر من أي وقت مضى فحسب، بل أيضا نسجن أخطر المجرمين لفترات أطول.. ونساعد بذلك في الحفاظ على سلامة الناس".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
بوكيتينو: لوريس سيظل قائدا لتوتنهام رغم مشاكله مع القضاء البريطاني
موظفو "ماكدونالدز" يعلنون إضرابا في 10 ولايات أمريكية ضد التحرش الجنسي
وزيرة فرنسية "استغلت منصبها" للحصول على سكن اجتماعي منخفض التكلفة