قالت جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، الخميس إنها بصدد استدعاء 1.205 مليون شاحنة خفيفة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء العالم بسبب مشاكل تؤدي إلى فقد مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا.
جنرال موتورز تستدعي نحو 1.2 مليون سيارة في أنحاء العالم
جنرال موتورز تستدعي نحو 1.2 مليون سيارة في أنحاء العالم
ويشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل العلامات شيفروليه وجي.ام.سي وكاديلاك طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.
وقال توم ولكنسون المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء.
وقد تسبب المشكلة صعوبة في توجيه السيارة وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة مما يزيد من مخاطر الاصطدام بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة.
وسيقوم موزعو جنرال موتورز بتحديث برنامج نظام التوجيه المعزز كهربائيا مجانا لأصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
فيتنام: مسؤولون يحثون الناس على التوقف عن أكل لحوم الكلاب
ما هي الدول الأوروبية التي تتيح إمكانية تأجير الأرحام؟
من بينها أربع جوائز "غولدن غلوب".. مزاد خاص بمقتنيات الممثل الراحل روبن وليامز