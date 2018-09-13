تقرير : الأسلحة النارية تقتل وتجرح آلاف الأشخاص سنوياً في الولايات المتحدة

قالت منظمة العفو الدولية إن الاسلحة النارية تسببت بموت 38 ألف شخص وجرح أكثر من 116 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.
وانتقدت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء نقص التنظيم في القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، مما تسبب في ارتفاع معدل الوفيات بها وأضافت : " حكومة الولايات المتحدة تركت العنف المسلح يتسبب بأزمة في حقوق الإنسان".
أكثر من 1600 طفل بين الضحايا
تعرض الآلاف من الأشخاص عام 2016 إلى حادث متعلق بسلاح ناري بمعدل 317 حالة يومياً، مما تسبب بارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 38 ألف حالة وهو رقم مرتفع مقارنة بالعام 2015.
وقالت المنظمة إن الأطفال أيضاً كانوا ضحايا العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية، حيث قتل 1673 طفلاً.
وبحسب تقرير المنظمة، أكثر من 4.6 مليون طفلاً يعيشون في منازل تتواجد فيها أسلحة نارية غير بعيدة عن متناول أيديهم.
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لا مراقبة لعمليات البيع وأغلب الضحايا من الأمريكيين السود
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 22 بالمئة من عمليات بيع وشراء هذه الأسلحة تتم دون مراقبة حقيقية. ولا يوجد أي قانون فيدرالي يلزم البائع والمشتري من التأكد من هويات بعضهما البعض وتاريخهم.
وذكر التقرير أن 58.5 بالمئة من الضحايا هم من أصول أفريقية. وأشارت المنظمة إلى أن الشباب ذوي البشرة السوداء بين عمري 15 و34 هم عرضة ليكونوا ضحايا أسلحة نارية أكثر بعشرين ضعفاً من ذوي البشرة البيضاء.
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