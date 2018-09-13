أزالت قوات الأمن الإسرائيلية عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة قررت إسرائيل هدمها.
إسرائيل تزيل بيوت صفيح قرب قرية خان الأحمر التي تسعى لهدمها في الضفة الغربية
إسرائيل تزيل بيوت صفيح قرب قرية خان الأحمر التي تسعى لهدمها في الضفة الغربية
وقال شهود إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس وبدأت إزالة البيوت التي أقيمت حديثاً دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقاً دولياً.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليست لديه معلومات في الوقت الحالي.
وتقع الخان الأحمر بجوار طريق إسرائيلي سريع يمر عبر الضفة الغربية من القدس إلى البحر الميت.
وأثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومتراً، انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوروبية الذين يشيرون إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.
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ويقول الفلسطينيون إن هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعلياً القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي التماسات ضد هدم القرية وأيدت السلطات الإسرائيلية التي تقول إن القرية بنيت دون التصاريح اللازمة. ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على تلك التصاريح.
وبيوت الصفيح الخمسة التي أزالتها القوات الإسرائيلية يوم الخميس بناها هذا الأسبوع نشطاء ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب دعماً لأهل القرية.