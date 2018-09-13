إطلاق نار بالجملة وفي أماكن متفرقة يودي بحياة 6 أشخاص على الأقل من بينهم مطلق النارنفسه.
رجل يقتل 5 أشخاص في أماكن متفرقة في كاليفورنيا ثم ينتحر والشرطة تقول: "عادي!"
رجل يقتل 5 أشخاص في أماكن متفرقة في كاليفورنيا ثم ينتحر والشرطة تقول: "عادي!"
أطلق مجهول النار على خمسة أشخاص جنوب كاليفورنيا قبل أن يقدم على الانتحار بحسب ما أفادت به الشرطة.
وقد بدأ الرجل بزوجته أولا ثم قتل شخصا يعمل بأحد معامل للشاحنات في باكرسفيلد قبل أن يطارد شخصا ثالثا يعمل بنفس المكان ثم أجهز عليه قرب محل لبيع الألبسة الرياضية. وبعد ذلك اتجه المشتبه به إلى مكان آخر وقام بقتل شخصين آخرين كانا بأحد المنازل.
وانتهت الحادثة بأن استولى المشتبه به على سيارة كانت بها سيدة وطفلها قبل أن يطلق النار على نفسه حين وجد نفسه في مواجهة الشرطة بحسب الأخيرة.
وقد استغرقت الحادثة كلها بين 10 و15 دقيقة حسب ما قال قائد الشرطة دوني يونغبلود في مؤتمر صحفي. وقال " إن هذا أصبح أمرا عاديا إذا ما نظرتم إلى ما يحدث في البلاد" واصفا الحادثة بأنها إطلاق نار جماعي وبأن 6 أشخاص قضوا في وقت قصير من الزمن.
وتعكف السلطات على معرفة أسباب الواقعة ولماذا استهداف كل هؤلاء الأشخاص. حيث قال يونغبلود أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا رافضا الإفصاح عن هوية الضحايا. وقد عثرت الشرطة على مسدس في موقع الجريمة وقامت باستجواب الشهود.
ويعيش بمدينة باركرسفيلد 375 ألف نسمة وهي تبعد عن مدينة لوس أنجلوس بنحو 185 كلم.